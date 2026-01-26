2025年12月に名古屋市の住宅からSUV「ランドクルーザー」を盗んだ疑いで、32歳のブラジル国籍の男が再逮捕されました。男は逃走中に窃盗や事故を繰り返したとみられ、過失運転傷害などの疑いで既に逮捕されていて、一連の事件で今回が4度目の逮捕となりました。 窃盗の疑いで2026年1月26日に再逮捕されたのは、名古屋市瑞穂区に住むブラジル国籍の無職の男（32）です。 警察によりますと男は2025年12月4日午前1時頃