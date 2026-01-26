1月26日は「文化財防火デー」です。国の重要文化財がある東京・大國魂神社では、消防訓練が行われました。26日、東京・府中市の大國魂神社では、首都直下地震が発生して拝殿から出火したという想定で東京消防庁の隊員らが訓練を行い、国の重要文化財を運び出す手順の確認や一斉放水が行われました。「文化財防火デー」は1949年1月26日に世界遺産の奈良・法隆寺で、壁画が焼損したことから、文化財保護の意識を高める目的で毎年1月2