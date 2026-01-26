元「モーニング娘。」で歌手の高橋愛（39）が26日までに自身のインスタグラムを更新。新しいヘアカラーを公開した。高橋は「newcolor」とつづり、ハイトーンに染め上げた最新のヘアスタイルを投稿。ファンからは「わー愛ちゃん最強にハイトーン似合っててかわいい」「わぁ待ってやばい！！！かっこいいかわいいでパニック」「似合ってて羨ましい」「激かわです」など絶賛の声が寄せられた。