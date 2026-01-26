テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」が２２日に放送され、お笑い芸人・山里亮太、元℃-ｕｔｅの鈴木愛理がＭＣを務めた。この日のテーマは「破局した元カレ」。ゲスト出演した蛙亭・イワクラは、交際していたオズワルド・伊藤俊介との破局を振り返った。鈴木から「気持ちが、ちょっとトゥクン！ってなったりしないんですか？」と元カレである伊藤について聞かれると、イワクラは「一切ないです。全くときめき系はないの