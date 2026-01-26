外国為替市場の円相場で、円安の流れが円高方向に反転し、一時1ドル＝153円台をつけました。為替介入をめぐる警戒感が強まっています。26日の円相場は、一時1ドル＝153円台をつけ、円高が加速しています。円相場は、23日の日銀の植田総裁の会見のあと円高に反転し、それ以降も円高が急速に進み、5円以上の変動幅となりました。情報が駆け巡ったのが「レートチェック」と呼ばれる「為替介入の準備」です。通貨当局が事前に市場参加