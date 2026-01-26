全国知事会は26日、衆院選に向けて与野党各党に実施したアンケート結果を公表した。8党が回答。外国人の受け入れ環境整備を巡っては、知事会が多文化共生に関する基本法の制定と司令塔組織の設置を提言したのに対し、自民、国民民主、参政、れいわ新選組の4党が「一部賛同」と慎重姿勢だった。中道改革連合、日本維新の会、共産、社会民主の4党は「賛同」と回答した。自民は法制定には触れず「総合的な基本方針の策定を進める