パレスチナ自治区ガザの和平計画を巡り、イスラエル首相府はイスラエルが封鎖し続けているガザ南部のラファ検問所を歩行者の通行に限って再開すると発表しました。【映像】ラファ検問所の様子（実際の映像）アメリカのウィトコフ特使は24日、イスラエルのネタニヤフ首相とエルサレムで会談し、ガザ和平計画「第2段階」としてイスラエルによる封鎖が続いているラファ検問所の再開について協議しました。協議を受け、イスラエ