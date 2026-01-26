フィリピン当局は、中国と領有権を争う南シナ海で貨物船が転覆し、乗組員が中国の船舶によって救出されたと発表しました。フィリピン沿岸警備隊によりますと、22日夜、南シナ海のスカボロー礁付近でフィリピンから中国に向かっていた貨物船から、「高波で船が傾いている」と通報がありました。貨物船にはフィリピン国籍の乗組員21人が乗っていましたが、周辺を航行していた中国海警局の船舶によって17人が救出され、このうち2人の