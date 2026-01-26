【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年3月13日(金)公開のプリティーシリーズ最新作『ひみつのアイプリ』の劇場作品『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』のテーマソングが、超ときめき♡宣伝部の新曲「開花宣言！」に決定。楽曲を使用した本予告PV映像が公開された。1月24日(土) 文京シビックホール 大ホールで開催された『ひみつのアイプリ×キラッとプリ☆チャン プリ♡プリライブ』 昼の部の