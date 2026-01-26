パーソナルジム「BEYOND」を展開するワールドフィットは2月より、これまで有料で提供してきたパーソナルトレーナー育成スクールを全面的に刷新し、受講料を完全無料化にするという。パーソナルジム「BEYOND」、トレーナー育成スクールを「完全無料化」へ近年、パーソナルトレーナーの知識・経験不足に起因する怪我などのトラブルが社会課題となっている。その背景には、現在のジム業界に蔓延する「短期集中型モデル」の限界がある