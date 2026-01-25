【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・古川 慎の3rd Liveが開催決定。2026年11月7日(土)に熊本、11月28日(土)に埼玉と2箇所を巡るライブツアーとなる。熊本は古川の出身地でもあり、アーティストとして初の凱旋公演を果たす。3rd Live開催決定に際し、古川よりコメントが到着した。3rd Liveのチケット最速先行は3月18日(水)より開始となり、同日発売となる「Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom」Blu-ray 初回