日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）の定例会合が２６日、東京・両国国技館で開かれた。大相撲初場所では、新大関安青錦（２１＝安治川）が２場所連続２回目の優勝を達成した。一方で、横綱豊昇龍（２６＝立浪）は左ひざ、横綱大の里（２５＝二所ノ関）は左肩に不安を抱えながら、１５日間を皆勤。ともに１０勝５敗の成績に終わった。豊昇龍は初場所だけで３個の金星を配給し、横綱在位６場所で通算１３個を記録