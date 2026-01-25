【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年1月22日(木)、Zepp Osaka Baysideにて、RAISE A SUILEN×Fear, and Loathing in Las Vegas「Drown Out the Noise」（主催：株式会社ブシロードミュージック）が開催された。2バンドによるツーマンライブは、2022年2月に開催されたRAISE A SUILEN SPECIAL LIVE「Repaint」以来、約4年ぶりの開催。また「Repaint」開催以降も、RAISE A SUILENはFear, and Loathing in Las Vegasが主催す