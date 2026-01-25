【その他の画像・動画等を元記事で観る】この度、真戸香による小説「君と花火と約束と」（小学館「ガガガ文庫」刊）のアニメーション映画化が決定した。日本三大花火大会のひとつで例年数十万人が訪れる「長岡まつり大花火大会」を舞台に、一枚の謎の絵がつなぐ時を超えた儚くも切ないラブストーリーが2026年7月17日（金）に公開される。主人公・夏目誠(なつめまこと)役を演じるのは、timeleszのメンバーで、本作がアニメーション