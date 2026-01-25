【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からSELECTION 10 UNIT SONG「Fight Is Only Fate」がフルサイズで全世界一斉配信開始した。くだらないなんて誰が決めた？俺だけのリアルを今、殴りつける。己の信念のため戦うエモーショナルなロックソング！アプリユーザーからの投票によって決定したシャッフルユニット『下天衆』が贈る、ハードなロックサウンドに乞うご期待！●配信情報