【モデルプレス＝2026/01/26】日向坂46が1月28日に16thシングル「クリフハンガー」をリリース。モデルプレスでは五期生の佐藤優羽（さとう・ゆう／19）にインタビューを実施。前編では、先輩から受けた刺激や、自身の「名場面」を作りたいと意気込むバラエティーへの野望などを語ってくれた。【写真】佐藤優羽、先輩メンバーと密着◆佐藤優羽、先輩の支えに感謝― 「君と生きる」を最初に聞いた時はどのような印象を持ちましたか？