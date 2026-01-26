【モデルプレス＝2026/01/26】俳優の山田裕貴の妹でモデルの山田麻生が1月25日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。【写真】山田裕貴の32歳妹「カットラインが綺麗」金髪ボブの新ヘア◆山田麻生、ヘアカット後の自撮り披露麻生は「ようやくカットできてうれしかった日」とヘアカットしたことを報告し、自撮りを公開。肩より上で切り揃えられた、丸みのある美しい金髪ボブスタイルを披露した。この投稿は「最高