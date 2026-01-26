メ～テレ（名古屋テレビ） 去年、愛知県一宮市で、妊娠9カ月の女性が車にはねられて死亡した事故をめぐる裁判が26日開かれました。 「おなかの中の胎児を人として認めてほしい」。遺族の訴えに検察側は…。 26日の名古屋地裁一宮支部。 交通事故で妊娠中の妻を亡くした遺族の姿がありました。 「妻を失った悲しみや娘の未来を奪われたことについて、悲しみや怒りは事故が起きた時からずっと変わっていない」(研