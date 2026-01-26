三重県四日市市の地下駐車場が大雨で水没した問題で、国の補償内容が明らかになりました。去年9月、記録的大雨で水没した四日市市の地下駐車場では、2カ所の止水板の装置が5年前から故障していたことが明らかになり、国は水没した車274台の所有者に対して一部を補償するとしていました。26日、所有者に対して説明会が開かれ、国が認めた被害総額の3分の1などが補償金として支払われることが明らかにされました。この算定に