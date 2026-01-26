¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ÎÃÕµû ¶ÌÌî»Ô¤Î½ÂÀî¥Þ¥ê¥ó¿åÂ²´Û¤Ï¡¢ÀäÌÇ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë´õ¾¯¤ÊÃ¸¿åµû¡¦¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢»ô°é¡¦Å¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ½ÂÀî¥Þ¥ê¥ó¿åÂ²´Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î²Æ¤Ë¿Í¹©ÈË¿£¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ÎÃÕµû(ºÇÂç40¸ÄÂÎ)¤Ç¤¹¡£2026Ç¯1·î28Æü¤Ë¡¢¿åÂ²´Û¤ËÈÂÆþ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î1½µ´Ö¸å¤òÌÜÅÓ¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Î³Î¼Â¤ÊÀ¸Â©ÃÏ¤Ï¡¢¸½ºß¡¢²¬»³¸©¤ÈµþÅÔÉÜ¤À¤±¤È¤â