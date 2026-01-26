香川県がインドネシア政府と外国人材受け入れに関する覚書を締結香川県提供 香川県の池田知事は、インドネシア政府と交わした外国人材受け入れに関する覚書について今後の方針を発表しました。 池田知事は1月22日からインドネシアを訪問し、政府機関と技能実習生や特定技能労働者の送り出しや受け入れ促進などに関する覚書を締結しました。 香川県によりますと、製造業や建設業、介護業など県内の企業からインドネ