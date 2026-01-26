ロンドン序盤、円買い再開ドル円一時１５３．４０レベル＝ロンドン為替 週明けロンドン序盤、円買いの動きが再開している。ドル円は安値を153.40付近に更新。クロス円も下落しており、ユーロ円は181.92付近、ポンド円は209.64付近に本日の安値を広げている。 USD/JPY153.61EUR/JPY182.11GBP/JPY209.89