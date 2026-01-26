中日のドラフト１位・中西聖輝投手（２２）＝青学大＝が２６日、ナゴヤ球場で行われた新人合同自主トレでブルペン入り。初めて捕手を座らせ、伸びのある直球やキレのあるフォークなど、３０球を投げた。「フォークで」。鋭く落ちる軌道に、ブルペン捕手を務めていたルイス通訳も「お〜」と声を出し、慌ててボールを追いかけた。投球前に通達されていても、取りこぼす“魔球”。松山や高橋宏らの球を受けてきたルイス通訳は「（