静岡･藤枝市の山林火災の発生から10日目の26日、火が完全に消え再び火が出る恐れがないとして市が鎮火を発表しました。市や消防などによりますと1月17日、静岡･藤枝市岡部町で山林火災が発生し、消火活動の結果、同月23日に延焼拡大の恐れがないとして鎮圧が発表されていました。鎮圧後、消防が確認作業を行い、火が完全に消え再び火が出る恐れがないとして、市は26日、午前11時40分に鎮火を発表しました。これまでに確認された焼