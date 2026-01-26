歌手のＭＩＳＩＡが２４、２５日の２日間、岩手・盛岡タカヤアリーナで全国ツアー「ＭＩＳＩＡ星空のライヴＸ?ＧＲＡＮＤＨＯＲＩＺＯＮ」（８都市１６公演）をスタートさせた。生音によるアンサンブルにこだわった「星空のライヴ」シリーズ。ドラムやパーカッション、ギター、ベース、キーボード、トランペットの黒田卓也を中心としたホーン隊、コーラス、ストリングスの総勢２４人の編成による「明日晴れるといいな」