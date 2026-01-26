２６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、東京大学大学院で共同研究を行う見返りに、業者から高級クラブなど接待を受けたとして、警視庁が２４日、同大学院医学系研究科教授の佐藤伸一容疑者を収賄容疑で逮捕したことを報じた。コメンテーターで出演のタレント・ユージは「そういう様々な分野で力を持っている、この人を押さえておけば、すごい有利に働くみたいな人と、例えばどこかの関連