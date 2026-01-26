広島は２６日、黒原拓未投手が広島市内の病院で「腰椎椎間板ヘルニア」の椎間板摘出術を受けたことを発表した。復帰時期は未定だ。２０２４年に５３試合に登板した２１年ドラフト１位左腕。今季は左膝手術からの完全復活を目指し、勝ちパターンの一角として期待されていた。