東京大学大学院の教授が、共同研究で便宜を図る見返りに高級クラブなどで接待を受けたとして逮捕された事件。関係者への取材により、接待を乱暴な口調で求める内容のやりとりが明らかになった。日本化粧品協会関係者：「お金を早く持ってこい」とか、具体的に金額も…。「支払総額は約2000万円ぐらい」収賄の疑いで逮捕されたのは、東京大学大学院の教授で皮膚科医の佐藤伸一容疑者（62）。部下だった46歳の元特任准教授の男も、同