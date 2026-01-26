ケンチョピアの移転先や、放置艇の係留先となる新たな施設について話し合う会合が、1月26日に県庁で開かれ、出席者から費用面を懸念する声が上がりました。県は、船舶が津波や洪水の二次被害を起こす恐れがあるため、ケンチョピアの移転先や放置艇の係留先に、沖洲マリンターミナル前を新たな係留施設として、整備する方針を示しています。26日の会合は、学識経験者やヨット関係者、それに国土交通省のオブザーバ}