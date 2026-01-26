元自衛官の五ノ井里奈さんが自衛隊で性被害を受けたとして、元隊員と国に賠償を求めた裁判で、きょう、全員と和解したことを明らかにしました。五ノ井さんは、これは終わりではなく、「人生を歩き出すためのスタート」と話しています。元自衛官五ノ井里奈さん「自分の人生を自分の足で歩き出すためのスタートだと思っています」きょう会見を開いた、元自衛官の五ノ井里奈さん。「私は夢を持って陸上自衛隊に入隊したので」2021年