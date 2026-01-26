衆議院解散に伴って政界を引退した菅元首相が、30年にわたる国会での政治活動を振り返り、自民党に連立合意政策を実行するよう釘を刺しました。菅元首相：一番は新型コロナ（対応）でした。政治生命をかけて取り組んで、世界のどこと比べてもうまくいったことを誇りに思いたい。歴代最長の7年8カ月にわたり官房長官を務め、第2次安倍政権を支えた菅氏は、首相として携帯電話料金の引き下げや不妊治療の保険適用などを実現させ、新