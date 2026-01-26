週明け２６日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）に比べて４円１３銭円高・ドル安の１ドル＝１５４円２４〜２７銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、３円２７銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８２円６１〜６５銭で大方の取引を終えた。