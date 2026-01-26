群馬県伊勢崎市で飲酒運転をして車に突っ込み、2歳の男の子を含む3人を死亡させた罪などに問われている男の被告人質問で、男は事故当日の飲酒について問われ、「飲んでいないです」と否定しました。トラック運転手の鈴木吾郎被告（71）はおととし5月、伊勢崎市で酒を飲んだ状態でトラックを運転中に対向車線の乗用車に衝突し、塚越湊斗ちゃん（当時2）ら3人を死亡させたなどとして、危険運転致死傷の罪に問われています。きょうの