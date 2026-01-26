ロッテは２６日、国内で認められていない食品添加物の使用が判明したため、ガム３商品計約３万個を自主回収すると発表した。健康被害は確認されていないという。対象は「めっちゃふくらむフーセンガムボトル」（２０２４年７月発売）と「めっちゃふくらむフーセンガムパウチ」（２５年７月）、「ふ〜せんの実ボトルワクワクみっくす！」（２３年９月）。食品添加物「メチルパラベン」と「ＰＥＧエステル類」が使われてい