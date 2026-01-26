2025年度JRA賞授賞式が26日、都内のホテルで行われた。昨春のG1高松宮記念優勝後、チェアマンズスプリントプライズ（香港）→クイーンエリザベス2世ジュビリーS（英国）で連続2着と海外でも力走し、最優秀スプリンターを受賞したサトノレーヴ（牡7＝堀）。里見治オーナーは所用のため式は欠席し、喜びのコメントを寄せた。「昨年獲れなかったタイトルを獲りたいという調教師（堀調教師）の思いもあり、もう1年現役を続行します