演歌歌手の彩青（23）が26日、東京・江東区の辰巳新道で、新曲「門前仲町の恋ざくら」新曲発売記念取材会に出席した。細川たかし（75）の弟子として19年6月、16歳でデビュー。8枚目となる新曲は、江戸情緒あふれる深川・門前仲町を舞台に、季節が移ろいゆく中で、彼女と見た桜並木に思いをはせる姿を歌う恋歌だ。弱冠16歳でのデビューから今年で7年目。これまでを「ずっと1年が続いてるような感覚」と形容した。今年24歳は年男で、