持ち帰りすし店の「小僧寿し」は、2026年1月26日から30日までと2月2日から6日までの平日限定で「ガツ盛スペシャルフェア」を開催しています（2月3日の節分と休業日を除く）。満足感もばっちりで999円1月26日から30日と、2月3日を除く2月2日から6日までの9日間限定で、お得なフェアを開催しています。お腹いっぱい楽しみたい日はもちろん、家族での食事にもぴったりな商品3種が登場。すべて999円のお得価格で販売中です。・ガツ盛ス