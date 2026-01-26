国の許可を受けず自家用車で引っ越しの荷物を有料で運んだとして、ベトナム国籍の夫婦が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは岡崎市に住む無職のダオ・タット・フイン容疑者(37)と、妻で派遣社員のグエン・ティ・ハン容疑者(38)の2人です。2人は去年11月、運送業の許可がないにも関わらず、ベトナム人女性の引っ越しの荷物を自家用車を使って愛知県岡崎市から碧南市まで4000円で運んだ疑いが持たれています。