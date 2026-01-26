あす（27日）公示される衆議院選挙の香川2区に、参政党・新人の秋山友理子氏が立候補を表明しました。 【写真を見る】【衆議院議員選挙】香川2区に参政党の新人が立候補を表明【香川】 秋山友理子氏は秋田県出身の41歳です。福島県の短大を卒業後、病院や保育園などに栄養士として勤務し、子育てのため退職。2011年の東日本大震災をきっかけに香川県に移住しました。2022年に入党し、現在、参政党香川県連の事務局長を勤めていま