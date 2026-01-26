サッカーJ3カマタマーレ讃岐は、来月（2月）開幕する特別大会「百年構想リーグ」を前に、香川県琴平町の金刀比羅宮で必勝を祈願しました。 【写真を見る】J3カマタマーレ讃岐が金刀比羅宮で必勝を祈願「リーグ優勝を目指す」【香川】 参拝したのは、カマタマーレ讃岐の大嶽監督や今村キャプテンら5人です。来月開幕するJ2・J3百年構想リーグの必勝を祈願しました。14人の選手を迎えて