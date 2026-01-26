日銀が２６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５４円２４～２７銭と前営業日比４円１３銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８２円６１～６５銭と同３円２７銭のユーロ安・円高だった。対ドルでは１ユーロ＝１．１８３８～４０ドルと同０．０１０２ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS