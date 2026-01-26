日本橋三越本店は1月28日〜2月14日の期間、「あんこ博覧会®」を本館7階 催物会場で開催します。今回のテーマは「Thank you Berry much」。いちごやベリーの酸味があんこの甘さを引き立てるBerry muchスイーツや新しいレシピとデザインをまとったあんこスイーツ、昔ながらの味わいがうれしい老舗のあんこ菓子など、会期中41ブランドが出展します。会場内で作る、ふわふわのワッフルやいちご餡のたい焼き、甘酸っぱいいちご餡ソ