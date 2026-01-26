ザ ストリングス 表参道は3月12日〜4月20日、1階「Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）」にて、桜シーズン限定の「桜×いちご お花見アフタヌーンティー」を提供します。桜を思わせる桃色づくしのスイーツや、甘酸っぱいいちごをふんだんに使用した春の訪れを祝福する華やかなメニューを、表参道欅並木に面する、桜満開の“SAKURAテラス”で堪能できます。都会にいながらお花見気分を味わえる、この季