Food Seed運営の「POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店」では3種類の新フレーバーを販売開始し、また全てのゲストに安心して楽しんでもらえる「ハラル認証」を取得しました。1月19日より、これまでのラインナップに代わり、和と洋の魅力を詰め込んだ待望の新メニューが登場しています。■1月19日解禁！個性が光る「新フレーバー3種」Food Seedが運営する、とろける食感で話題の生ドーナツ専門店「POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店」では「