セブン‐イレブン・ジャパンは1月27日より、バレンタインに向けて「セブンプレミアム 生チョコバー スイートバニラ」（289.44円）と「白いダースのパフェアイス」（257.04円）を数量限定で順次発売します。■「白いダース」とのコラボアイスも登場「セブンプレミアム 生チョコバー スイートバニラ」は、チョコレートコーティングを施したバニラアイスの中に、カカオ感が楽しめる生チョコソースが入っています。バニラアイスは「タ