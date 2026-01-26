これだけのメンバー構成であれば、日韓戦は最初から諦めなければならないかもしれない。WBCに向けてメジャーリーガー8人含む29人が確定した侍ジャパンに韓国メディアが恐れおののいている。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式『OSEN』は1月26日、「韓国、超緊急事態！日本が超豪華代表メンバー公開、山本もWBC確定→メジャーリーガーだけで8人」と題した記事で侍ジャパンのメンバー発表に言及した