県によりますと、24日に大石田町で家からの落雪に埋もれている男性が見つかり、その後死亡していたことがわかりました。 男性は70代で、雪の中に埋まっているところを発見されたということです。近くの人が午後5時ごろに発見。救出されたものの、その時にはすでに呼吸や意識はなく、病院に搬送されましたが死亡しました。 県は今月9日から来月8日までの1か月間を「雪害事故防止強化月間」としていて、県民に除雪作業時の事故や、