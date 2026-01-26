一見、業務は順調に進んでいるように見えていても、重要な課題が先送りされてしまっている……。そんな“思考停止”状態に陥っている組織にはどんな特徴があるのだろうか。ダイヤモンド・オンライン会員限定で配信中の本連載をまとめた電子書籍『結果を出す人の仕事術』（石倉秀明著）の発売を記念して、特別編をお届けする。（構成／ダイヤモンド・ライフ編集部）意思決定が早いリーダーがやっている「2つの大切なこと」リーダ