林技研は1月20日に、同社が研究・取り扱いを行う植物素材「イヌトウキ（Angelica shikokiana）」に関する研究論文が、査読付き学術誌『New Food Industry（2026年1月号）』の巻頭に掲載されたことを発表した。●犬・猫の腎臓病は「不治の病」と語られることも多い同研究は、犬および猫を対象に日常診療の範囲内で得られた血液検査データを用いて解析し、イヌトウキ摂取と腎機能評価指標との関係について検討したもの。腎臓病