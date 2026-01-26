【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ファントムシータが『THE FIRST TAKE』に再登場し、代表作「ゾクゾク」を披露。 ■コンセプトは“レトロホラー” レトロホラーをコンセプトに活動する、Adoプロデュースのアイドルグループ、ファントムシータ。 1月1日に、Ado楽曲とファントムシータ楽曲のメドレーをパフォーマンスした彼女たちが、今回はファントムシー